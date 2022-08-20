Средневзвешенная цена экспортной электроэнергии в ЕС выросла в 1,5 раза

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Более чем в 1,5 раза выросла средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

"Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС на протяжении 15-21 августа увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Она составила 11,3 тыс. грн/МВт (предыдущая – около 6,9 тыс. грн/МВт)", – говорится в сообщении.

Рост цены вследствие увеличения средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии на 33% (с €378 МВт*ч до €502 МВт*ч) и Словакии – на 40% (€358 МВт*ч до €502 МВт*ч).

В течение недели на аукционах был продан весь доступный объем пересечения: 125 МВт в направлении Румынии и 125 МВт в направлении Словакии. В каждых торгах участвовало от 6 до 9 компаний.

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Напомним:

За первые 27 дней экспорта электроэнергии в Евросоюз НЭК "Укрэнерго" продала на аукционах доступ к межгосударственным электросетям на трансграничных пересечениях с Румынией и Словакией на 500 млн грн.

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, являющуюся началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.