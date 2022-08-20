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Семь судов под погрузку агропродукцией взяли три Одессы

Суббота, 20 августа 2022, 10:40 - Экономическая правда

Под загрузку агропродукцией одесские порты приняли 7 судов.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины в Facebook.

"19 августа порт Черноморск пришвартовал балкеры ANDAN TORLAK, FILYOZ и MARANTA, порт Одесса начал загрузку GANOSAYA и KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y ожидает своей очереди, как и танкер FOYLE, стоящий на рейде порта Южный", - говорится в .

В целом планируется загрузить около 66,5 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и масла, которые направятся в порты Франции, Судана, Турции и Нидерландов.

Напомним:

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Из портов "Одесса" и "Черноморск" вышли еще 4 судна с украинской агропродукцией - это уже восьмой караван с продовольствием.

Судно Razoni, которое первым отправилось из украинского морского порта в рамках "зерновой инициативы", пришвартовалось в порту Тартус в Сирии – стране, которая является близким союзником России.

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