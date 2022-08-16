Перше судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартулося в Сирії

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Судно Razoni, яке першим відправилося з українського морського порту в рамках "зернової ініціативи" пришвартувалося в порту Тартус у Сирії – країні, що є близьким союзником Росії.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Financial Times.

Судно пришвартувалося в сирійському порту Тартус після того, як воно припинило передачу сигналу про місцезнаходження вранці в п’ятницю. Razoni стало першим судном, яке покинуло український морський порт в рамках домовленості України з ООН і Туреччиною для деблокади трьох портів великої Одеси.

Спершу Razoni під прапором Сьєрра-Леоне рушило до Лівану, де згодом покупець відмовився від вантажу з 26 тис тонн української кукурудзи. Згодом судно було помічене у Туреччині, де воно вивантажило 1500 тонн кукурудзи, після чого, як здавалося, прямувало до наступного заявленого пункту призначення – Єгипту. Саме такий пункт призначення передає судно згідно даних сервісу Marine Traffic.

Проте у п'ятницю Razoni припинив передачу даних зі свого транспондера, який передає інформацію про місцезнаходження та маршрут. Останній сигнал був надісланий з північно-західного узбережжя Кіпру.

Відповідно до зображень Planet Labs, судно пришвартувалося в порту Тартус у Сирії в понеділок. У Тартусі розташована російська військово-морська база. На супутникових фотографіях Європейського космічного агентства видно судно, яке стояло на якорі біля Тартуса в суботу.

Торгівля зерном і продовольством із Сирією не суперечить західним санкціям, накладеним на режим Дамаска через тривалу громадянську війну в країні. Але, за словами зернотрейдерів, деякі судна відкрито ухиляються від плавання в країну через умови фінансових установ.

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Нагадуємо:

Покупець у Лівані відмовився від поставки української кукурудзи, яку завантажили на перше судно, яке вийшло з українського чорноморського порту після початку повномасштабної війни. Він відмовився прийняти вантаж через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис тонн української кукурудзи. Міністерство оборони Туреччини увечері 2 серпня підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.