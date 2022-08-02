В Турции ожидают, что по зерновому коридору будет проходить одно судно в день – Reuters

В Турции ожидают, что примерно одно судно с зерном будет выходить каждый день из украинских портов, пока действует соглашение о "зерновом коридоре".

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, передает Reuters.

"Планируется, что судно будет отправляться... каждый день. Если ничего не пойдет не так, некоторое время экспорт будет осуществляться одним судном в день", — сказал источник, имея в виду охваченные соглашением три украинских порта.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, добавил, что отправление судна RAZONI, которое вышло из порта Одессы вчера и сейчас проходит по маршруту зернового коридора, было отложено на несколько дней из-за технических проблем.

Эти проблемы решены, и Турция, член НАТО, ожидает, что коридор безопасного прохода будет функционировать должным образом.

Министерство обороны Турции сообщило, что RAZONI должно прибыть к побережью Турции рано утром в среду, а позже в это утро его осмотрят представители России, Турции, Украины и ООН.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины в комментарии Financial Times предупредил, что понадобятся месяцы, прежде чем экспорт зерна из Одессы и соседних портов достигнет довоенного уровня и смягчит мировой продовольственный кризис, несмотря на ослабление российской блокады в Черном море.

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После отправки в понедельник судна RAZONI с кукурузой из Одессы в Ливан министр сказал, что ожидает, что в течение следующих двух недель оттуда из портов Одесса, Черноморск и Южный отправятся не более пяти судов.

"Первые две недели будет пилотный режим, когда мы будем отправлять одно, два, три судна… Я надеюсь, что через один-полтора [месяца], если все пойдет по плану, рынок увидит, что этот механизм работает, что страхование доступно, что это дешевле и это упростит весь процесс", – добавил Кубраков.

Напоминаем:

Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне из 26 тыс. тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

В Мининфраструктуры Украины ранее заявили, что 1 августа в 9:15 из порта "Одесса" ожидается выход первого судна с украинским продовольствием.

В Турции заявляли, что первое судно с зерном должно выйти из порта Одессы утром в понедельник, 1 августа.