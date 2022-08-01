Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тонн украинской кукурузы вышло из Одесского порта.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"UPD: Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта", - добавил он в своем посте, что выход судна планируется в 9:15 в понедельник.

"Я благодарен Вооруженным Силам Украины за возможность вести переговоры на украинских условиях.

В портах Большой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для погрузки агропродукцией.

В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – добавил министр.

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Напомним:

В Мининфраструктуры Украины ранее заявили, что 1 августа в 9:15 из порта "Одесса" ожидается выход первого судна с украинским продовольствием.

В Турции заявляли, что первое судно с зерном должно выйти из порта Одессы утром в понедельник, 1 августа.

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Экономическая правда