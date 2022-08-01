В Мининфраструктуры рассказали, когда ожидается выход первого судна с зерном из Одессы

В Мининфраструктуры Украины заявили, что 1 августа в 9:15 из порта "Одесса" ожидается выход первого судна с украинским продовольствием.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечается, что судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс тонн украинской кукурузы.

"Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокирование портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году. Мы благодарны партнерам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту. Со своей стороны Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий.

В портах Большой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России. Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для погрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – заявил министр Александр Кубраков.

22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

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Напомним:

В Турции заявляют, что первое судно с зерном должно выйти из порта Одессы утром в понедельник, 1 августа.

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Экономическая правда