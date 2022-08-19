Bitcoin быстро теряет в стоимости в ожидании следующего шага Федрезерва США

Криптовалюта Bitcoin пятый день подряд падает и достигла уровня ниже 23 тысяч долл., поскольку инвесторы оценивают неоднозначные сигналы Федерального резерва по темпам повышения ключевой ставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самая большая криптовалюта упала на 3% до 22 716,59 долларов, самого низкого уровня с 10 августа. Вторая самая большая криптовалюта, Ether, упала на 3,8%. Такие активы, как Polygon, Solana и Avalanche, упали на 7% или больше.

"Импульс, вернувший Bitcoin к цене в 25 тысяч долларов, потерял свою движущую силу, и это может начать сильнее давить на цену Bitcoin", – сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. "Движение ниже 22 500 долларов может свидетельствовать о том, что сейчас ценовое ралли закончилось".

Криптовалюты в этом году получили значительный удар по стоимости, поскольку ФРС быстро повысила ставки на фоне высоких показателей инфляции. Как следствие, рисковые активы, например акции технологических гигантов, испытали трудности.

С 31 декабря стоимость Bitcoin и Ether упала примерно на 50%. Тем не менее, в середине июня они поднялись с худшего уровня на фоне оптимизма, что инфляция может вскоре добиться пика и пойти на замедление.

Читайте также: Во что вложить деньги, чтобы их не съела инфляция

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Самая популярная криптовалюта Bitcoin пересекла отметку в 25 тыс долларов впервые с середины июня.