Bitcoin перевищив 25 000 доларів вперше з червня

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Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin перетнула позначку 25 тис доларів вперше з середини червня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зростання ціни на криптовалюту склало 2,2% до 25 031 долар у перші години з початку торгів 14 серпня. Станом на 6 ранку за нью-йоркським часом ціна склала 24 750 доларів.

Зростання Bitcoin вже п’ятий день поспіль пояснюється даними індексу споживчих цін у США, що виявились нижчими ніж очікувалось. Вартість криптовалюти все ще на 46,5% нижча за її ціну на початок 2022 року.

Інша криптовалюта Ethereum зросла на цілих 2% до 2030 доларів, перевищивши 2000 доларів вперше з 31 травня через оптимістичні прогнози щодо завершення довгоочікуваного оновлення програмного забезпечення його блокчейна, відомого як Merge.

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Нагадаємо:

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Вартість біткоїна вперше з 16 червня наблизилась до позначки в 23 тис доларів - вартість перевищила 22 тис дол і довгий час торгувалася вище за цю позначку вперше з червня.

Фінська митниця продала конфісковані біткоїни, які були пов'язані зі злочинами з продажу наркотиків та допінгу, за 46,5 млн євро - гроші можуть бути передані Україні.