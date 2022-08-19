Руководитель "Формулы-1" о Гран-при в России: Там больше не будет гонок

Президент "Формулы-1" Стефано Доменикали заявил, что Гран-при России не вернется в календарь автомобильных гонок.

Об этом он сказал в интервью Sport Bild.

Отмечается, что РФ хотела провести Гран-при в Санкт-Петербурге с 2023 года, но гонку этого года в Сочи отменили после того, как Россия вторглась в Украину, и контракт с РФ был расторгнут.

По словам руководителя "Формулы-1", это решение остается в силе.

"Я всегда говорю, что никогда не стоит говорить "никогда", но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем с ними вести переговоры. Там больше не будет гонок", - подчеркнул Доменикали.

По его словам, Гран-при в России имеет серьезное финансирование, "но есть вещи, которые не подлежат обсуждению".

Напомним:

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"Формула 1" аннулировала все законные способы пересмотра соревнований в России из-за нападения РФ на Украину.

"Формула 1" объявила, что расторгла контракт с организатором Гран-при России – компанией-промоутером "Росгонки".

Американская гоночная команда Haas F1 Team объявила о расторжении спонсорского контракта с российской компанией Уралкалий олигарха Дмитрия Мазепина. Его сын, гонщик Никита Мазепин, также не будет больше выступать за Haas.

Экономическая правда