"Формула 1" аннулировала все законные способы пересмотра гонки в РФ
"Формула 1" аннулировала все законные способы пересмотра соревнований в России из-за нападения РФ на Украину.
Об этом пишет профильный ресурс racingnews365.com.
Отмечается, что F1 расторгла контракт с российским "Матч ТВ" - владельцем региональных прав на трансляцию автогонок.
Также отменили все подписочные услуги по просмотру "Формулы-1", сервис F1 TV Pro и его архив теперь не будут доступны в России.
"За исключением пиратского пересмотра, Формула 1 вообще не будет легально доступна для пересмотра в России", - отмечает издание.
Напомним:
"Формула 1" объявила, что расторгла контракт с организатором Гран-при России – компанией-промоутером "Росгонки".
Американская гоночная команда Haas F1 Team объявила о расторжении спонсорского контракта с российской компанией Уралкалий олигарха Дмитрия Мазепина. Его сын, гонщик Никита Мазепин, также не будет больше выступать за Haas.
Экономическая правда
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