"Формула 1" аннулировала все законные способы пересмотра гонки в РФ

"Формула 1" аннулировала все законные способы пересмотра соревнований в России из-за нападения РФ на Украину.

Об этом пишет профильный ресурс racingnews365.com.

Отмечается, что F1 расторгла контракт с российским "Матч ТВ" - владельцем региональных прав на трансляцию автогонок.

Также отменили все подписочные услуги по просмотру "Формулы-1", сервис F1 TV Pro и его архив теперь не будут доступны в России.

"За исключением пиратского пересмотра, Формула 1 вообще не будет легально доступна для пересмотра в России", - отмечает издание.

Напомним:

"Формула 1" объявила, что расторгла контракт с организатором Гран-при России – компанией-промоутером "Росгонки".

Американская гоночная команда Haas F1 Team объявила о расторжении спонсорского контракта с российской компанией Уралкалий олигарха Дмитрия Мазепина. Его сын, гонщик Никита Мазепин, также не будет больше выступать за Haas.

Экономическая правда