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"Формула-1" расторгла контракт на проведение Гран-при России

Четверг, 3 марта 2022, 17:51

"Формула 1" объявила, что расторгла контракт с организатором Гран-при России – компанией-промоутером "Росгонки".

Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с организатором Гран-при России. Это значит, что в России больше не будут проходить гонки в будущем.

На прошлой неделе Формула-1 объявила о невозможности проведения Гран-при России (в Сочи) в 2022 году при нынешних обстоятельствах", – заявили в Ф1.

Соглашение было рассчитано до 2025 года.

Гран-при России "Формулы-1" проходил в России с 2014 года на "Сочи Автодроме" в Олимпийском парке.

В 2023 году должен был состояться переезд соревнований на новую трассу "Игора Драйв" в Ленинградской области.

Экономическая правда

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спорт Россия

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