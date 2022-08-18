Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Об этом говорится в заявлении Fitch.

Отмечается, что повышение рейтинга произошло за счет реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление на обслуживание Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной. Реструктуризация получила согласие 75% владельцев облигаций ( за совокупной основной суммой, что превышает минимально необходимые 66,7%", - говорится в сообщении.

При этом аналитики отмечают, что рейтинг CC отражает нерешенные риски устойчивости долга, что является следствием нападения России.

"Мы ожидаем, что война будет продолжаться даже в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, добавляя и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными".

Таким образом, по нашему мнению, более широкая реструктуризация долга правительства вероятно, хотя сроки неопределенные. Облегчение, которое уже обеспечило двухлетнее прекращение выпуска всех еврооблигаций, и проблема согласования рамок для любой такой реструктуризации в такой неопределенной макросреде потенциально могут перенести это на 2024 год", - говорят в Fitch.

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Напомним:

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

В Fitch сообщили, что снижают рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня C до D до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами.

Украина получила необходимые согласия от владельцев евробондов по реструктуризации долга – отсрочка выплат и сроков погашения по ним на два года.

Экономическая правда