Fitch и S&P снизили рейтинг Украины до преддефолтного

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Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили кредитные рейтинги Украины в связи с отсрочкой платежей по государственному долгу на два года.

Об этом сообщает Reuters.

Снижение рейтинговых позиций явилось реакцией на заявление Министерства финансов о продлении срока погашения почти 20 млрд долларов международных облигаций на два года.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем эту операцию как проблемную и равнозначную дефолту", - заявили в S&P

В Fitch сообщили, что снижают рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт), а всех выпусков облигаций с преддефолтного уровня C до D до завершения операции по управлению государственными долговыми обязательствами.

По рейтингу S&P, Украина получила оценку в "SD" (selective default), а евробондов - на уровне "D".

В Fitch добавляют, что когда вступит в силу согласование по реструктуризации долга, агентства смогут повысить рейтинг Украины, полагая, что она вышла из дефолта.

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Напомним:

Украина получила необходимые согласия от владельцев евробондов по реструктуризации долга – отсрочка выплат и сроков погашения по ним на два года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины с CCC в C (преддефолтный).