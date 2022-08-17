Украина готовится к отопительному сезону: план выполнили на 73%

Средний показатель готовности к отопительному сезону составляет 73% с учетом готовности жилищных объектов и тепловых сетей.

Об этом шла речь на селекторном совещании с руководителями областей у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал, что делается уже сейчас, чтобы снизить потребление энергоресурсов в Украине. Среди таких мер – перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии, бытовая термомодернизация и реализация программ Фонда энергоэффективности.

По информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Также идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, в Минрегионе сообщили, что Украина накопила на зиму 12,6 млрд. кубометров газа и 1,89 млн. тонн угля. Области также представили планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть во время прохождения отопительного сезона.

Среди альтернативных видов топлива рассматривается в частности древесина. В Министерстве защиты окружающей среды сообщили, что все лесхозы имеют соответствующие планы, и на сегодняшний день у государства есть возможность заготовить 2,3 млн кубических метров древесины.

По итогам совещания глава правительства дал поручение областным администрациям совместно с органами местного самоуправления обеспечить создание резервных запасов материалов, оборудования и топлива.

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В результате российского вторжения использование природного газа в Украине сократилось на 40%.