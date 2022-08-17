Зависевший от РФ немецкий НПЗ теперь использует нефть из США – Bloomberg

Нефтеперерабатывающий завод Schwedt, частично принадлежащий российской "Роснефти", начал перерабатывать американскую нефть, смешанную с российской нефтью Urals.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Американская нефть, поставляемая из Ростока на балтийском побережье Германии, составляет около 20% от того, что перерабатывает нефтеперерабатывающий завод, рассказал собеседник агентства.

Порт недавно принял первую не менее полувека партию нефти из США.

Нефтеперерабатывающий завод Schwedt, частично принадлежащий российскому ПАО "Роснефть", расположен вблизи польской границы и всегда полагался на нефтепровод "Дружба" из России для поставок нефти.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что этому нефтеперерабатывающему заводу труднее всего отказаться от поставок российской нефти.

Поскольку это предприятие предназначено для переработки поставляемой через "Дружбу" российской нефти, "замена этих объемов фактически невозможна как физически, так и технологически", заявили в "Роснефти".

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Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна работает над решениями для Schwedt, включая национализацию, а также получение поставок из немецкого порта Росток и, возможно, Гданьска в Польше.

Экономическая правда