Німеччина вперше придбала сірчисту нафту в США – Reuters

У пошуках альтернативи поставкам з РФ німецькі нафтопереробники вперше купили у США партію нафти з високим вмістом сірки - минулого тижня в порт Росток вперше був доставлений танкер із американсьReuteкою сірчистою нафтою.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, аналітиків та дані відстеження суден.

"Європейський Союз планує запровадити майже повне ембарго на російські барелі до кінця року та намагається відмовитися від імпорту російської сирої нафти.

Нафтопереробники планують замінити російську нафту морською норвезькою, саудівською, британською та американською нафтою. А також шукають інші альтернативи", - пише агентство.

Згідно з даними відстеження суден Refinitiv, танкер Capricorn Sun завантажив сиру нафту Mars Sour біля узбережжя Луїзіани в Сполучених Штатах і вивантажив у Росток 3 серпня.

За даними двох джерел та даними відстеження суден Refinitiv, танкер був зафрахтований компанією Shell. Зазначається, що він перевозив близько 570 000 барелів.

"Хоча це перша поставка сирої нафти Mars Sour, у минулому були поставки West Texas Sour (до Німеччини), хоча й поодинокі", - сказав голова нафтових аналітиків Америки в Refinitiv Джим Мітчелл.

ВІДЕО ДНЯ

"Mars Sour має вищий вміст дистиляту, ніж сорти WTI або Eagle Ford. З наближенням зими Німеччина збільшить свій попит на дистилят, звідки б вони його не могли отримати", - додав він.

Ростокський нафтовий термінал у Балтійському морі з’єднаний трубопроводом із двома нафтопереробними заводами - нафтопереробним заводом PCK Schwedt із продуктивністю 233 000 барелів на день і заводом TotalEnergies із потужністю 240 000 барелів на день у Леуні.

Нафтопереробний завод Schwedt належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", тоді як Shell і Eni мають міноритарні пакети акцій.

І PCK, і Leuna продовжують отримувати основний сорт російської сирої нафти, "середньокислий" Urals, через трубопровід "Дружба" відповідно до санкцій ЄС щодо РФ за її вторгнення в Україну.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країна працює над рішеннями для Schwedt, включаючи націоналізацію, а також отримання поставок з німецького порту Росток і, можливо, Гданська в Польщі.

Економічна правда