Німеччина розглядає можливість націоналізації НПЗ "Роснєфті" – Reuters
Німеччина розглядає можливість націоналізації нафтопереробного заводу "Роснєфті" PCK Raffinerie GmbH в місті Шведт.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Нафтопереробний завод, що не має виходу до моря, є джерелом 90% палива в Берліні і отримує всю нафту з Росії через нафтопровод "Дружба".
Завод також здійснює поставки до західної Польщі.
За даними джерел видання в уряді, одне з рішень, яке розглядала Німеччина, полягає в тому, щоб тимчасово передати контроль над операціями нафтопереробного заводу британській нафтовій компанії Shell, якій належить 37,5% акцій Schwedt.
Як розповіли двоє співрозмовників, у тому числі одне джерело в компанії, Shell готовий виступити в якості тимчасового оператора.
Але компанія не зацікавлена ні в придбанні більшої частки, ні в тому, щоб бути постійним оператором, стверджують джерела.
Посадовці також озвучили ідею передати операції польському НПЗ PKN Orlen, який міг би зіграти ключову роль у спробах перенаправити поставки нафтопереробного заводу з Росії.
PKN Orlen і Shell відмовилися від коментарів. "Роснєфть" та польський уряд не відразу відповіли на запити про коментарі.
Речник міністерства економіки Німеччини, яке відповідає за енергетику, сказав: "Ми наполегливо працюємо, щоб знайти рішення. Ми знаємо проблему і працюємо над її вирішенням.".
Польща наполягає на тому, що "Роснефть" має бути витіснена з НПЗ у Шведті.
"Роснефть" поки що відмовлялася від співпраці з Німеччиною для обговорення продажу 54,17% акцій Schwedt або будь-яких інших рішень, які могли б вирішити цю ситуацію.
Італійська Eni володіє рештою 8,33% і минулого місяця підтвердила, що знаходиться в процесі її продажу.
"Це непросто вирішити", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у понеділок стосовно Шведта, додавши, що створена робоча група для обговорення перспектив.
"Берлін має можливість взяти під контроль Schwedt у "Роснєфті" або навіть експропріювати компанію, що він може зробити за допомогою нещодавно оновленого законодавства про енергетичну безпеку для полегшення націоналізації.
Експропріація може спровокувати кроки у відповідь з боку Москви, і найбільшим страхом у Німеччині буде те, що Росія скоротить поставки природного газу", - пише Reuters із посиланням на джерела.
ЄС планує ввести ембарго на 90% імпорту російської нафти до кінця року.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут