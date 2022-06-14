Німеччина розглядає можливість націоналізації НПЗ "Роснєфті" – Reuters

Німеччина розглядає можливість націоналізації нафтопереробного заводу "Роснєфті" PCK Raffinerie GmbH в місті Шведт.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Нафтопереробний завод, що не має виходу до моря, є джерелом 90% палива в Берліні і отримує всю нафту з Росії через нафтопровод "Дружба".

Завод також здійснює поставки до західної Польщі.

За даними джерел видання в уряді, одне з рішень, яке розглядала Німеччина, полягає в тому, щоб тимчасово передати контроль над операціями нафтопереробного заводу британській нафтовій компанії Shell, якій належить 37,5% акцій Schwedt.

Як розповіли двоє співрозмовників, у тому числі одне джерело в компанії, Shell готовий виступити в якості тимчасового оператора.

Але компанія не зацікавлена ​​ні в придбанні більшої частки, ні в тому, щоб бути постійним оператором, стверджують джерела.

Посадовці також озвучили ідею передати операції польському НПЗ PKN Orlen, який міг би зіграти ключову роль у спробах перенаправити поставки нафтопереробного заводу з Росії.

PKN Orlen і Shell відмовилися від коментарів. "Роснєфть" та польський уряд не відразу відповіли на запити про коментарі.

Речник міністерства економіки Німеччини, яке відповідає за енергетику, сказав: "Ми наполегливо працюємо, щоб знайти рішення. Ми знаємо проблему і працюємо над її вирішенням.".

Польща наполягає на тому, що "Роснефть" має бути витіснена з НПЗ у Шведті.

"Роснефть" поки що відмовлялася від співпраці з Німеччиною для обговорення продажу 54,17% акцій Schwedt або будь-яких інших рішень, які могли б вирішити цю ситуацію.

Італійська Eni володіє рештою 8,33% і минулого місяця підтвердила, що знаходиться в процесі її продажу.

"Це непросто вирішити", - сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек у понеділок стосовно Шведта, додавши, що створена робоча група для обговорення перспектив.

"Берлін має можливість взяти під контроль Schwedt у "Роснєфті" або навіть експропріювати компанію, що він може зробити за допомогою нещодавно оновленого законодавства про енергетичну безпеку для полегшення націоналізації.

Експропріація може спровокувати кроки у відповідь з боку Москви, і найбільшим страхом у Німеччині буде те, що Росія скоротить поставки природного газу", - пише Reuters із посиланням на джерела.

ЄС планує ввести ембарго на 90% імпорту російської нафти до кінця року.

Економічна правда