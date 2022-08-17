На базе Энергоатома создали кризисный штаб из-за угрозы на ЗАЭС

На базе государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" создали кризисный штаб представителей правительства и ведомств, которые могут задействовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Запорожье, передает Укринформ.

"Мы создали кризисный штаб на базе Энергоатома. Есть соответствующие процедуры, как он работает. В этот штаб привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там происходит полная координация. Он работает 24/7 и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС", - сказал Галущенко.

Министр внутренних дел Денис Монастырский также прибыл в Запорожье, чтобы проинспектировать работу всех службы, сил и средств, отвечающих за радиохимический, биологический и ядерный контроль.

По его словам, пока станция будет находиться под контролем российских войск, будет существовать опасность в окрестных районах.

"Напомню, это самая большая атомная станция в Европе. Опасность от любого инцидента здесь многократно увеличена", - сказал Монастырский.

Он добавил, что Россия является страной - террористом и вся ответственность за происходящее на станции за любой разворачивающийся там сценарий сейчас лежит на РФ. А украинская сторона должна готовиться к разным возможным сценариям.

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