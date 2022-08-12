США озвучили требования для ядерной безопасности на ЗАЭС

Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

Источник: заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс на заседании СБ ООН, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Соединенные Штаты призывают российскую федерацию немедленно вывести ее силы с украинской территории. Это позволит Украине восстановить исключительную безопасность и гарантии, которые она поддерживала в течение десятилетий на объекте (ЗАЭС – ред.)".

"Россия сама создавала риски, начав полномасштабное вторжение, и она может устранить эти риски прямо сейчас, если выйдет из Украины".

"Для начала США снова указывают на важность облегчения доступа персонала МАГАТЭ для решения вопросов ядерной безопасности и гарантий на запорожском объекте, а также других ядерных объектах по всей стране".

"США также поддерживают предложение Украины создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской станции. Отчеты, в том числе МАГАТЭ, которые мы слышали сегодня, подчеркивают срочность ситуации".

Детали: Кроме того, по словам Дженкинс, обвинения со стороны Кремля украинской стороны в атаках на АЭС направлены на то, чтобы заставить других проигнорировать факт незаконного пребывания российских сил на объекте.

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Представитель США также отметила, что в случае продолжения Россией оккупационной политики, мировое общество должно принять срочные шаги, чтобы минимизировать риски для ядерной безопасности в Украине.

Кроме того, Россия должна прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и немедленно вернуть Украине полный контроль над запорожским объектом. При этом, по ее словам, украинскому персоналу АЭС должно быть позволено выполнять свои обязанности без давления российских вооруженных сил.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают тщательно следить за развитием событий на Запорожской АЭС и озабочены ростом рисков ядерной опасности в связи с действиями РФ.

"Это ставит под угрозу людей в Украине, соседних странах, а также международное сообщество", - заявила представитель Госдепартамента США.

Что предшествовало:Президент Владимир Зеленский призвал мир немедленно реагировать на обстрелы россиянами ЗАЭС и подчеркивает необходимость полного отхода российских оккупантов от станции.

Предыстория:

5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.

Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар и попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа российские войска 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Украинская правда