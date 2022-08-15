Оккупанты повредили распределительное устройство на ЗАЭС: риск утечки радиации и пожара высок

Энергоатом

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности – россияне обстреляли ряд корпусов, в частности пожарную часть.

Об этом сообщает Энергоатом.

Отмечается, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО начиная с прошлой недели повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

В частности, в результате атаки на одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита. Как следствие, один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

Также обстрелы серьезно повредили азотно-кислородную станцию, объединенный вспомогательный корпус, насосную станцию ​​хозяйственно-бытовых стоков, а также открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750).

"Оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность", – добавили в Энергоатоме.

Также повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС.

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"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", – резюмировали в сообщении.

Напоминаем:

Штаты на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно оттуда вывести российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

Российские войска в четверг в 4 раза обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.