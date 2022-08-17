Льготная ипотека в "Дії": услугу планируют запустить в первую очередь в приложении

В Министерстве цифровой трансформации фокусируются на том, чтобы запустить услугу по оформлению льготной ипотеки, прежде всего, в приложении "Дія".

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

"Мы будем фокусироваться на мобильном приложении "Действие", ведь почти у 18 млн пользователей он установлен.

Поэтому большое количество людей сможет получить (услугу по оформлению льготной ипотеки – ред.) тем более, что сейчас много перемещенных лиц", – пояснил Баник.

По его словам, в приложении оформить ипотеку будет гораздо удобнее, чем на портале.

Напомним:

С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.

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В Минэкономики заявили, что массовую ипотеку цифровизируют – оформить заявку на кредит можно будет через портал "Дія".

Экономическая правда