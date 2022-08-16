Первое судно с украинским зерном, от которого отказался Ливан, пришвартовалось в Сирии

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Судно Razoni, которое первым отправилось из украинского морского порта в рамках "зерновой инициативы", пришвартовалось в порту Тартус в Сирии – стране, которая является близким союзником России.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает Financial Times.

Судно пришвартовалось в сирийском порту Тартус после того, как оно прекратило передачу сигнала о местонахождении утром в пятницу. Razoni стало первым судном, покинувшим украинский морской порт в рамках договоренности Украины с ООН и Турцией для деблокады трех портов большой Одессы.

Сначала Razoni под флагом Сьерра-Леоне двинулось в Ливан, где впоследствии покупатель отказался от груза с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Впоследствии судно было замечено в Турции, где оно выгрузило 1500 тонн кукурузы, после чего, казалось, направлялось в следующий заявленный пункт назначения – Египет. Именно такой пункт назначения передает судно по данным сервиса Marine Traffic.

Однако в пятницу Razoni прекратил передачу данных со своего транспондера, передающего информацию о местонахождении и маршруте. Последний сигнал был послан с северо-западного побережья Кипра.

Согласно изображениям Planet Labs, судно пришвартовалось в порту Тартус в Сирии в понедельник. В Тартусе расположена русская военно-морская база. На спутниковых фотографиях Европейского космического агентства видно судно, стоявшее на якоре у Тартуса в субботу.

Торговля зерном и продовольствием с Сирией не противоречит западным санкциям, наложенным на режим Дамаска из-за продолжающейся гражданской войны в стране. Но, по словам зернотрейдеров, некоторые суда открыто уходят от плавания в страну из-за условий финансовых учреждений.

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Напоминаем:

Покупатель в Ливане отказался от поставки украинской кукурузы, которую погрузили на первое судно, вышедшее из украинского черноморского порта после начала полномасштабной войны. Он отказался принять груз из-за задержки сроков доставки более чем на 5 месяцев.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс тонн украинской кукурузы. Министерство обороны Турции вечером 2 августа подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном.