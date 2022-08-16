Henkel выставил на продажу активы в России и Беларуси

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию "на продажу".

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на отчетность компании за первое полугодие 2022 года.

В самом Henkel на запрос издания не ответили. Среди потенциальных покупателей эксперты называют российский "Технониколь", китайский и турецкий бизнес, но говорят о завышенной держателем активов цене.

Henkel работал в России с 1991 года, он производит продукцию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Persil, Losk, "Дени", "Ласка", "Пемос", "Пемолюкс", Vernel и другие.

В отчетности компания оценила свои убытки от ухода из России и Беларуси в €184 млн, в том числе в €88 млн - убытки деловой репутации, то как продажа активов повлияет на рыночную стоимость акций группы. Другие убытки приходятся на основные средства концерна (земельные участки, заводы, оборудование), товарные знаки и другую интеллектуальную собственность.

По данным компании, в России у нее 12 офисов и 11 заводов в разных регионах. Заводы в Перми, Ленинградской области (Тосно) и Энгельсе производят моющие и моющие средства, в Тосно и Энгельсе - клеи (в том числе "Момент") и средства для обработки поверхностей, в Коломне, Челябинской и Ульяновской областях - строительные смеси Ceresit.

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