Немецкий производитель бытовой химии Henkel таки решил уйти из РФ

Немецкий производитель бытовой химии и косметики Henkel решил прекратить свою деятельность в России – на фоне войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Henkel осуждает войну России против Украины и насилие против невинных мирных жителей.

Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине", – говорится в заявлении.

Компания хочет уйти "упорядоченно" – 2500 сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и получать зарплаты все это время.

"Ожидаемое финансовое влияние для Henkel в результате запланированного выхода на данный момент невозможно количественно оценить", – говорят в компании.

Напомним:

Две недели назад в Henkel заявляли, что пока продолжат работу в РФ и примут дальнейшие меры в случае необходимости.

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Экономическая правда