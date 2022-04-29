Вслед за РФ Henkel решил уйти и из Беларуси
Немецкий производитель строительных материалов, бытовой химии и косметики Henkel решил прекратить свою деятельность в Беларуси.
Об этом говорится в отчетности компании за 1 квартал 2022 года.
"Учитывая развитие войны в Украине, в середине апреля мы решили прекратить свою деятельность в России. Кроме того мы решили прекратить свою деятельность в Беларуси", - заявили в компании.
Решение о прекращении бизнеса в РФ и Беларуси затронет более 2500 сотрудников и годовой объем продаж на сумму около 1 миллиарда евро.
Подразделение строительной химии концерна Henkel в Беларуси было создано в 2004 году.
В 2005 году началось строительство завода по выпуску строительных смесей Ceresit в Заславле, производство было запущено в сентябре 2006 года.
Напомним:
Компания Henkel, управляющая 4 заводами в Украине по производству строительных смесей, возобновляет производство на 2 заводах.
Немецкий производитель строительных материалов, бытовой химии и косметики Henkel решил прекратить свою деятельность в России – на фоне войны в Украине.
Экономическая правда
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