Кредиты под 5-7-9% во время войны: больше всего денег выдали на аграрный бизнес и антивоенные цели

За прошедшую неделю предпринимателям выдали 271 льготный кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,21 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Всего с момента старта программы бизнес получил от уполномоченных банков 46359 кредитов на общую сумму 135,88 миллиардов гривень.

За период действия военного положения заключили более 11,5 тысячи кредитных договоров на 46,26 млрд грн, из которых:

757,66 млн грн – на инвестиционные цели;

4,3 млрд грн – как антикризисные кредиты;

4,02 млрд грн – как рефинансирование предварительно полученных кредитов;

19,6 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

17,5 млрд грн – на антивоенные цели.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что более половины предприятий, получающих кредиты по государственной программе "5-7-9", входят в сферу сельского хозяйства.

По программе "5-7-9" банки в период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов.