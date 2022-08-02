Более половины получателей кредитов "5-7-9" представляют аграрный сектор

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Более половины предприятий, получающих кредиты по государственной программе "5-7-9", относятся к сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На прошлой неделе предприниматели получили в банках 1,6 миллиарда гривен доступных кредитов по программе "5-7-9". Всего с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9" бизнес получил около 46 тысяч кредитов на общую сумму 133,1 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 59,4 млрд. грн. и на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 27,8 млрд. грн.

На антивоенные банки выдали 14,8 млрд. грн., на инвестиционные цели – 10,7 млрд. грн. Аграрии получили 19,7 млрд грн кредитных средств для поддержки своей деятельности, торговые компании взяли 666,8 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредиты по программе получают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (52%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%).

Лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

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Участие в программе принимают 42 банка, наибольшее количество кредитов выдали "Приватбанк" (19,2 тыс), "Ощадбанк" (6,2 тыс) и "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тыс).

Напоминаем:

По программе "5-7-9" банки в период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов.

Экономическая правда