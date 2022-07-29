Программа "5-7-9": банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов

По программе "5-7-9" банки в период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов.

Соответствующее решение приняло правительство, заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Среди других правительственных решений, которые сегодня принимаем для возобновления экономической активности – это изменения в положение по программам целевого кредитования. После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы затормозили. Об этом говорит бизнес.

Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят убрать те барьеры, которые появились по программе "5-7-9", финансовому лизингу и программе государственных портфельных гарантий. В период военного положения банки теперь смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов", - заявил Шмигаль, открывая заседание правительства.

По словам премьера, упор также делается на инвестиционных кредитах. Основная цель изменений – активизировать программы льготного кредитования для бизнеса.

Экономическая правда