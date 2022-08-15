Не менее десяти судов планируют привлечь для вывоза украинского зерна из портов до сентября

Администрация морских портов Украины

До конца месяца в украинские порты под загрузку украинской агропродукцией планируют привлечь еще не менее 10 судов.

Об этом рассказал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков, передает Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что вечером 14 августа в Одесский порт зашли два судна. Балкер SARA загрузит 8000 тонн кукурузы, судно EFE загрузит около 7,5 тыс. тонн масла.

По словам Васькова, за две недели работы зернового коридора из украинских портов вышли 16 судов, которые доставят почти полмиллиона украинской агропродукции в 9 стран мира. В украинские порты под загрузку зашли уже 6 судов.

"До конца месяца планируем привлечь в украинские порты еще не менее 10 судов под загрузку украинской агропродукцией", – добавил замминистра инфраструктуры.

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