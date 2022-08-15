Госбюджет-2023 будет чрезвычайно жестким – министр финансов

В Министерстве финансов Украины планируют проект закона о госбюджете на 2023 год и он будет чрезвычайно жесткий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета", – рассказал Марченко.

По его словам, все расходы бюджета будут пересмотрены и оптимизированы. По словам министра, с одной стороны, госбюджет на 2023 год будет чрезвычайно сложен, ведь его макропоказатели трудно объективно оценить.

Марченко добавил, что в то же время бюджет будет достаточно простым, потому что нужно будет профинансировать только пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и выделить средства на военную кампанию и армию.

При этом глава Минфина не назвал курс гривни, который будет заложен в бюджете на следующий год.

"Я не хочу создавать ожидания. Но там цифры не катастрофические. Есть надежда, что все-таки все балансы будут сохранены", - сказал он.

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Напомним:

Приоритетами государственного бюджета на 2023 год есть сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование ВСУ и поддержка людей.

Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год – в рамках бюджета также будет создан Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.

Экономическая правда