В Кабмине назвали приоритеты госбюджета-2023

t.me/Denys_Smyhal

Приоритетами государственного бюджета на 2023 год есть сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование ВСУ и поддержка людей.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Глава правительства на совещании с компанией Министерства финансов обсудил основные направления проекта госбюджета военного времени.

"Проект бюджета пишем с учетом требований военного времени: сохранение основных военных и социальных расходов, создание Фонда оперативного восстановления, продолжение программ стимулирования экономики", – отметил Шмигаль.

Премьер поручил Минфину исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти.

"Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", – резюмировал глава правительства.