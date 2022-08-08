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В Кабмине назвали приоритеты госбюджета-2023

Понедельник, 8 августа 2022, 18:29 - Экономическая правда
 
t.me/Denys_Smyhal

Приоритетами государственного бюджета на 2023 год есть сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование ВСУ и поддержка людей.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Глава правительства на совещании с компанией Министерства финансов обсудил основные направления проекта госбюджета военного времени.

"Проект бюджета пишем с учетом требований военного времени: сохранение основных военных и социальных расходов, создание Фонда оперативного восстановления, продолжение программ стимулирования экономики", – отметил Шмигаль.

Премьер поручил Минфину исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти.

"Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", – резюмировал глава правительства.

бюджет Кабмин Минфин
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