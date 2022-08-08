В Кабмине назвали приоритеты госбюджета-2023
Приоритетами государственного бюджета на 2023 год есть сохранение макрофинансовой стабильности, финансирование ВСУ и поддержка людей.
Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.
Глава правительства на совещании с компанией Министерства финансов обсудил основные направления проекта госбюджета военного времени.
"Проект бюджета пишем с учетом требований военного времени: сохранение основных военных и социальных расходов, создание Фонда оперативного восстановления, продолжение программ стимулирования экономики", – отметил Шмигаль.
Премьер поручил Минфину исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти.
"Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны", – резюмировал глава правительства.