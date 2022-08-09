Кабмин уже готовит "бюджет военной экономики" на 2023 год: создадут Фонд восстановления

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Правительство начало работу над бюджетом страны на 2023 год – в рамках бюджета также будет создан Фонд оперативного восстановления, куда международные доноры смогут направлять средства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль,

Также в Фонд оперативного восстановления планируют перечислять прибыль ряда государственных предприятий, однако каких именно – не указывается.

"Правительство начало работу над государственным бюджетом на 2023 год. Четко определяем, что это будет бюджет военной экономики, где приоритетом остается армия и безопасность. При этом Кабинет министров предусматривает сохранение выплат по всем социальным программам", – рассказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что правительство также прорабатывает возможность того, чтобы конфискованные российские активы и ресурсы, прежде всего, были направлены на восстановление жилья людей.