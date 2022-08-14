В порту "Южный" загрузили зерном судно, которое отправится в Эфиопию

Более 23 тысяч тонн пшеницы в порту "Южный" загрузили на балкер Brave Commander, которое готовятся к его отправке в Эфиопию.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков у Facebook.

"В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно Brave Commander, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии", – отметил министр.

По словам министра, Эфиопия второй год подряд страдает от засухи и вооруженного противостояния, поэтому украинское зерно для них без преувеличения является вопросом жизни и смерти.

В настоящее время идет работа с Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER под флагом Ливана, впоследствии оно двинется в Эфиопию с 23 тысячами зерна.

В Украине собрали 20,8 млн. тонн зерна нового урожая, в частности Николаевская и Закарпатская области полностью завершили уборку культур ранней группы.