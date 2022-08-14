Правительство хочет вернуть акцизы на горючее

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Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован ВРУ.

Правительство предлагает восстановить ставку акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100,00 евро за 1000 литров.

В настоящее время льготный НДС на горючее составляет 7% вместо 20%.

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Напомним:

Отдельные сети АЗС скорректировали цены на горючее после решения НБУ о повышении курса доллара до 36,6 гривен.

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Верховная Рада приняла закон, предусматривающий упрощенную систему налогообложения для крупного бизнеса, отмену акцизов на горючее и снижение НДС, освобождение ФЛП от платы единого соцвзноса и прочее.