Bitcoin превысил 25 000 долларов впервые с июня

Gettyimages

Самая популярная криптовалюта Bitcoin пересекла отметку 25 тыс долларов впервые с середины июня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост цены на криптовалюту составил 2,2% до 25 031 долларов в первые часы с начала торгов 14 августа. По состоянию на 6 утра по нью-йоркскому времени цена составила 24 750 долларов.

Рост Bitcoin уже пятый день подряд объясняется данными индекса потребительских цен в США, которые оказались ниже ожидаемых. Стоимость криптовалюты все еще на 46,5% ниже ее цены на начало 2022 года.

Другая криптовалюта Ethereum выросла на целых 2% до 2030 долларов, превысив 2000 долларов впервые с 31 мая из-за оптимистических прогнозов по завершению долгожданного обновления программного обеспечения его блокчейна, известного как Merge.

Читайте также: Во что вложить деньги, чтобы их не съела инфляция

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Стоимость биткоина впервые с 16 июня приблизилась к отметке в 23 тыс долларов - стоимость превысила 22 тыс долл. и долгое время торговалась выше этой отметки впервые с июня.

Финская таможня продала конфискованные биткоины, связанные с преступлениями по продаже наркотиков и допинга, за 46,5 млн евро - деньги могут быть переданы Украине.