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Фінська митниця продала конфісковані біткоїни за 46,5 мільйонів євро – гроші можуть передати Україні

П'ятниця, 22 липня 2022, 10:37 - Олексій Павлиш

Фінська митниця продала конфісковані біткоїни, які були пов'язані зі злочинами з продажу наркотиків та допінгу, за 46,5 млн євро - гроші можуть бути передані Україні.

Про це пише Yle.

"Реалізовано було 1889,1 біткоїна на суму 46,5 млн євро. Митники раніше конфіскували біткойни, які були пов'язані зі злочинами з продажу наркотиків та допінгу", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у митниці залишається ще близько 90 біткоїнів та інші конфісковані віртуальні валюти

Газета Helsingin Sanomat раніше писала, що Фінляндія може відправити гроші від продажу конфіскованих біткоїнів Україні - йдеться про десятки мільйонів євро.

Екноомічна правда

Фінляндія митниця Україна bitcoin гроші
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