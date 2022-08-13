США утверждают, что Индия скрывала российское происхождение горючего в своем экспорте

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Глава центрального банка Индии Майкл Патра заявил, что США выразили Индии обеспокоенность тем, что она использовала для экспорта топливо, изготовленное из российской сырой нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов США сообщило Индию, что их судно подобрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт Гуджарат на западном побережье, где ее переработали и отправили дальше.

Патра отметил, что ему сообщили, что российскую нефть превращают в дистиллят, который используется для изготовления одноразового пластика. Он не указал индийское судно или занимающееся этим нефтепереработчик.

Напомним, что санкции США против Москвы за вторжение в Украину запрещают импорт в страну энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, нефтепродукты, дистилляты, уголь и газ.

В посольстве США в Нью-Дели заявили, что не имеют комментариев.

Добавляется, что Индия не присоединилась к санкциям против России и не осудила, что Россия называет "специальной военной операцией" в Украине.

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Индия является третьим импортером в мире и потребителем нефти. Раньше она редко покупала российскую нефть, однако с начала войны индийские нефтепереработчики раскупают российскую нефть по сниженным ценам, избегающей многих западных стран и компаний.

Напомним:

Индийские компании все чаще используют азиатские валюты для оплаты импорта российского угля, избегая доллара США и снижая риск нарушения западных санкций против РФ.

Индия, крупнейший импортер пищевого масла в мире, планирует в сентябре получить первые партии подсолнечного масла из Украины после пятимесячного перерыва в связи с блокадой украинских портов Россией.