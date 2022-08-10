Індія платить за російське вугілля азійськими валютами – Reuters

Індійські компанії все частіше використовубть азійські валюти для оплати імпорту російського вугілля, уникаючи долара США та знижуючи ризик порушення західних санкцій проти РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на митні документи та джерела на ринку.

Reuters раніше повідомляв про велику індійську вугільну угоду за участю китайських юанів, але митні дані підкреслюють, що недоларові розрахунки стають звичним явищем.

"Індія агресивно збільшила закупівлі російської нафти та вугілля з початку війни в Україні, отримуючи сировину зі знижками порівняно з поставками з інших країн.

У липні Росія стала третім найбільшим постачальником вугілля в Індію, імпорт зріс до рекордних 2,06 млн тонн", - пише агентство.

У червні індійські покупці заплатили щонайменше за 742 000 тонн російського вугілля в інших валютах, ніж долар США, відповідно митних документів, наданих Reuters джерелом.

Індійські металургійні та цементні компанії купували російське вугілля за дирхами ОАЕ, гонконгські долари, юані та євро протягом останніх тижнів, згідно з митними документами, з якими ознайомилось видання.

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На юані припадав 31% недоларових платежів за російське вугілля в червні, а на гонконгський долар – 28%. Євро склав менше чверті, а дирхам ОАЕ - близько однієї шостої, свідчать дані джерела.

Міністерство фінансів Індії не відповіло на електронні листи з проханням надати коментарі. Міністерство торгівлі та промисловості Індії відмовилося від коментарів.

Резервний банк Індії також не відповів на запити про коментарі.

Економічна правда