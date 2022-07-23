Fitch знизив рейтинг України до переддефолтного через переговори про відстрочку платежів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

Про це повідомляється на сайті агентства.

Таке рішення пов’язане з планами України домовитись із кредиторами про відстрочку виплат за держборгом на два роки.

Так, за правилами Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.

Після того, як запит згоди (consent solicitation) України погодять - в агентстві у це вірять - довгостроковий рейтинг України буде знижений до 'RD' (обмежений дефолт), а цінних паперів - до 'D' (дефолт).

При цьому, якщо держателі облігацій не погодять запит України, Fitch вважає високим ризик пропущених платежів або ініціювання іншої реструктуризації.

Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

ВІДЕО ДНЯ

"Війна, схоже, триватиме й наступного року, а перспективи будь-якого політичного врегулювання шляхом переговорів слабкі. Український уряд, відображаючи переважну громадську думку всередині країни, навряд чи поступиться територіями.

Ми вважаємо, що президент РФ Путін продовжить переслідувати мету підриву суверенної незалежності української держави. У той же час, незрозуміло, що будь-яка сторона матиме достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до довготривалого конфлікту. Виснажливий характер російської військової тактики, яка включає повсюдне знищення інфраструктури, призводить до величезних економічних і людських втрат", - заявляють у Fitch.

Агентство очікує значне падіння української економіки з поступовим відновленням.

Так, у 2022 році Fitch прогнозує падіння української економіки на 33% із відновленням на 4% у 2023-му.

Нагадуємо:

Україна обговорює з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями можливості перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.

Уряди західних країн-кредиторів України планують скоординовано зупинити обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року з можливим продовженням ще на рік.

Раніше у середу український уряд опублікував постанови, яким доручив Міністерству фінансів домовитися з кредиторами України про відтермінування виплат за єврооблігаціями на два роки, а за ВВП-варантами – на один рік.

У разі непогодження змін кредиторами Україна продовжить платити за боргами згідно чинних домовленостей.

Економічна правда