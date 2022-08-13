Россия увеличивает поставки газа в Венгрию

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Газпром начал поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа, которые должны решить проблемы с энергоснабжением в зимний период.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает глава МИД Венгрии, с 12 августа "Газпром" увеличил поток газа на 2,6 млн кубометров в день до конца августа. Для поставки газа Россия использует "Турецкий поток", пролегающий через Балканы.

Министр добавил, что сейчас продолжаются переговоры с продолжением дополнительной поставки еще на сентябрь. Венгрия стремится приобрести 700 млн кубометров дополнительного природного газа сверх объемов, указанных в многолетнем контракте с "Газпромом", чтобы увеличить свои запасы топлива.

Напомним:

Российский "Газпром", начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала.

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Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.

Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции с Москвы из-за российской агрессии в отношении Украины и прекратил активную поддержку Киева.