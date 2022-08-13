Россия увеличивает поставки газа в Венгрию
Газпром начал поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа, которые должны решить проблемы с энергоснабжением в зимний период.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает глава МИД Венгрии, с 12 августа "Газпром" увеличил поток газа на 2,6 млн кубометров в день до конца августа. Для поставки газа Россия использует "Турецкий поток", пролегающий через Балканы.
Министр добавил, что сейчас продолжаются переговоры с продолжением дополнительной поставки еще на сентябрь. Венгрия стремится приобрести 700 млн кубометров дополнительного природного газа сверх объемов, указанных в многолетнем контракте с "Газпромом", чтобы увеличить свои запасы топлива.
Напомним:
Российский "Газпром", начиная с мая, сжигает газ вблизи компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала.
Российский "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.
Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции с Москвы из-за российской агрессии в отношении Украины и прекратил активную поддержку Киева.