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Російський "Газпром" припинив постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

У повідомленні зазначається, що компанія припинила постачання "через порушення умов відбору газу".

Нагадуємо:

Італійська компанія Eni заявила, що в середу отримає від російського "Газпрому" близько 27 млн кубометрів газу замість середньодобових 34 млн останніми днями.

Наприкінці травня "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Нідерландів та Данії через відмову платити в рублях. А також припинив постачання газу фінській компанії Gasum через відмову виконувати вимогу щодо нової схеми оплати за газ.

Із 27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) також через відмову переходити на оплату в рублях.

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