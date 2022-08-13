Первое судно, зашедшее в украинские порты после полномасштабного вторжения России, покинуло порт "Черноморск"

Судно, которое первым с 24 февраля зашло в украинские порты для загрузки агропродукцией, утром покинуло порт "Черноморск"

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня утром балкер FULMAR S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером THOE. На борту двух судов – 14,5 тыс. тонн агропродукции", – говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов. На их борту 450 тысяч тонн агропродукции.

Напомним:

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Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

В ходе реализации "зерновой инициативы" утром 8 августа из порта "Южный" вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием - балкер SACURA направляется в Италию.