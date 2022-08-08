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Перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий пункт призначення

Понеділок, 8 серпня 2022, 11:10 - Олексій Павлиш
 
фото: мінінфраструктури

Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь в реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"Цей перший успішний досвід реалізації "зернової ініціативи" дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень.

Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей. Окремо вдячний екіпажу судна POLARNET за готовність одними з перших скористатися "зерновим коридором", відкривши цим шлях для усіх інших суден", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Прибуття суден NAVI STAR, ROJEN, які вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.

Нагадаємо:

У ході реалізації "зернової ініціативи" вранці 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії.

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Економічна правда

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