Robinhood может столкнуться с исками из-за манипулирования рынком

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Суд США принял решение, что инвесторы GameStop, AMC и семь других акций могут подать групповой иск против платформы для торговли акциями Robinhood Markets.

Об этом сообщает Reuters.

Robinhood может столкнуться с претензиями по поводу манипулирования рынком из-за ограничений, которые она наложила на торговлю во время прошлогодних событий связанных с акциями GameStop.

Этот иск был одним из нескольких дел, возбужденных против платформы розничной торговли после того, как в январе 2021 г. она временно запретила клиентам покупать определенные горячие акции, в частности GameStop и AMC.

Акции этих компаний подскочили к экстремальным максимумам благодаря росту их популярности в социальных сетях, который в конце концов заставил Robinhood и других ограничить торговлю их акциями. Это вызвало негодование розничных инвесторов и взорвало доверие рынка. Волатильность нанесла значительный ущерб для хедж-фондов, которые сделали ставку против акций мемов.

Судья, принявшая решение, также контролирует ряд судебных исков, утверждающих, что Robinhood и другие нарушили законы США в ответ на проводимую в социальных сетях информационную кампанию.

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В решении, опубликованном в четверг, судья отклонил ходатайство Robinhood об отклонении отдельных обвинений в том, что он участвовал в манипулировании рынком, чтобы искусственно снизить цены на девять акций путем упразднения заказов на покупку, ликвидацию акций своих клиентов и закрытие опционов.

В своем заявлении ассоциированный генеральный юрисконсультант Robinhood по судебным процессам и правоприменению Шерил Крамптон заявила, что компания продолжает поддерживать свои действия, которые, по ее мнению, были подходящими и необходимыми для поддержки своих клиентов.

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Напомним:

Акции компании GameStop, взлетевшие в результате совместных усилий пользователей Reddit, упали на 30% во Франкфурте от закрытия рынка 1 февраля.