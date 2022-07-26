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Очільниця Фонду держмайна подала у відставку

Вівторок, 26 липня 2022, 11:21 - Економічна правда

Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Чиновниця опублікувала фото заяви, датованої 26 липня.

 
Facebook Olha Batova

"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року", – йдеться в ній.

Ольга Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.

Фонд держмайна
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