Очільниця Фонду держмайна подала у відставку
Вівторок, 26 липня 2022, 11:21 -
Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова подала у відставку.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Чиновниця опублікувала фото заяви, датованої 26 липня.
"Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10.08.2022 року", – йдеться в ній.
Ольга Батова почала виконувати обов’язки голови ФДМ у лютому 2022 року після звільнення Дмитра Сенниченка. З грудня 2021 року вона обіймає посаду першої заступниці голови Фонду, а до цього була радницею ексголови відомства Сенниченка.