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"Укрзализныця" не будет повышать тарифы на грузоперевозки в 2023 году

Пятница, 12 августа 2022, 13:55 - Экономическая правда
 
УЗ

АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на грузовые перевозки в 2023 году.

Об этом рассказал член правления компании Евгений Лященко на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не закладываем (в финплан на 2023 год – ред.) увеличение тарифов в следующем году. Мы понимаем, что это было бы правильным, но нам нужно еще дообсудить этот вопрос с рынком", – сказал он.

По словам Лященко, отсутствие роста тарифов в финплане в следующем году компенсируется ожидаемым увеличением объема грузоперевозок.

"Мы видим, что следующий год будет более сбалансированным, но все будет зависеть от господдержки и инвестиционной активности", - добавил член правления УЗ.

В 2023 году "Укрзализныця" планирует большое количество ремонтов и восстановления инфраструктуры. На эти нужды, по словам Лященко, собственных средств компании будет недостаточно.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

Укрзализныця тариф
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