Мінінфраструктури підвищило тарифи УЗ на 70% на всі групи вантажів

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"З початку повномасштабної агресії росії "Укрзалізниця" прийняла на себе один із найважчих ударів агресора. Вантажні перевезення, які є ключовим джерелом прибутку компанії, скоротилися на 65,3%, майже 6 300 км колій було зруйновано ворогом.

У той же час залізничники безоплатно евакуювали 3,7 млн пасажирів, перевезли близько 97 тис. тонн гуманітарної допомоги.

Держава субсидує "Укрзалізницю" для того, щоб вона могла продовжувати виконувати свої гуманітарні та оборонні функції. З початку війни на рахунки компанії було спрямовано 10 млрд грн. Щомісячні витрати підприємства сягають більше 7 млрд грн, це враховуючи те, що з березня компанія зменшила операційні витрати на 30%", - написав міністр.

Проте, за його словами, суто державної підтримки вже недостатньо. Окрім втрат значної частини вантажних та пасажирських перевезень зростають витрати на відновлення залізничної інфраструктури, яка постійно руйнується ворогом, енергоносії та паливно-мастильні матеріали, додав Кубраков.

"Це все ставить під загрозу стабільне функціонування "Укрзалізниці".

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів. Навіть за умов підвищення, українські тарифи залишаються нижчими, ніж в державах ЄС. Завдяки індексації фінансовий стан "Укрзалізниці" буде стабілізовано", - заявив міністр.

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"Ми усвідомлюємо, що підняття тарифів матиме вплив на підприємства, які користуються залізницею для перевезення вантажів. Однак я впевнений, що бізнес, який орієнтований перш за все на зовнішні ринки, адаптує свою діяльність, так, як це робить вся країна в жорстких та несправедливих умовах російської агресії.

Впевнений, що у підсумку від цього кроку переможе і держава, і бізнес, і пасажири", - резюмував він.

Як пише "Інтерфакс-Україна", наказ №441 "Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги" міністр Олександр Кубраков підписав 22 червня, документ було зареєстровано у Мін'юсті 24 червня.

Зазначається, що на відміну від кількох попередніх підвищень минулого року, цього разу коефіцієнти підвищено однаково - на 70% - для всіх 20 видів вантажів.

"З 1 липня 2022 року Міністерство інфраструктури проведе планову індексацію тарифів на вантажні перевезення", - йдеться в анонсі призначеної на 29 червня пресконференції голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту наказу, з яким ознайомилося "Інтерфакс-Україна", УЗ планує отримати додатково понад 11 млрд грн до кінця 2022 року завдяки цьому підвищенню тарифів.

Економічна правда