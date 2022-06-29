УЗ не будет повышать тарифы для пассажиров – Камышин

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава правления УЗ Александр Камышин в ходе брифинга, сообщает Укрінформ.

"Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, которую мы тоже поддерживаем. Считаем, что наши пассажиры сегодня и так путешествуют в состоянии войны, и для них это довольно сложно. Многие из них вынуждены пользоваться железной дорогой, ведь закрыты авиаперевозки, усложнены автомобильные и автобусные перевозки", – отметил он.

Кроме того, отметил Камышин, компания увеличила тарифы на грузовые перевозки на 70%, в том числе с тем, чтобы не допустить роста цен на пассажирские перевозки.

Напоминаем:

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.