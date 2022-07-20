Еврооблигации Украины отреагировали на просьбу заморозить выплаты на два года

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После заявления Украины о переносе на два года выплат по еврооблигациям их котировки на рынке несколько упали 19 июля, но на следующий день начали возобновляться и обогнали цены на прошлой неделе.

Об этом говорится в данных Bloomberg Terminal, Интерфакс-Украина.

Почти все выпуски украинских евробондов выросли в цене в среду, 20 июля, в день публичного объявления о желании заморозить выплаты на два года.

Так, длинные бумаги с погашением в 2033 году в среду котировались на уровне 19,4% от номинальной стоимости, а после появления данных об отсрочке упали до 17,6%. В то же время, уже в среду цена бондов выросла до 18,4% – на таком же уровне они находились в обращении до 15 июля.

Котировки бумаг Украина-2033 с 14 по 20 июля СКРИНШОТ ИНВЕСТБАНКИРА СЕРГеЯ ФУРСЫ

Котировки упали за "короткими" бумагами с погашением в 2022 и 2023 году - их цена составляет 33,4% и 22,8% от номинала. ВВП-варранты котируются на уровне 23,99% от номинала.

Цены остальных еврооблигаций Украины колеблются в пределах 17,9-19,7% номинала в зависимости от срока обращения.

Ранее в Минфине отметили, что накануне оглашения запроса о заморозке выплат Украина обсудила свои планы с избранной группой основных владельцев еврооблигаций и ВВП-варрантов в частности – Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) и Gemsstock. Так, Украина увидела "признаки о поддержке как запроса на согласие относительно еврооблигаций, так и изменений условий ВВП-варрантов".

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Напоминаем:

Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.

Ранее в среду украинское правительство опубликовало постановления, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам – на один год.

В случае несогласования смен кредиторами Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.