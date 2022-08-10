Международное агентство S&P снизило рейтинг Укрзализныци

УЗ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня ССС до ССС-.

Об этом свидетельствуют данные агентства, передает Интерфакс-Украина.

Рейтинг акционерного общества снижен как в национальной, так и иностранных валютах.

Рейтинг ССС- означает, что у компании есть трудности с платежеспособностью, а возможности выплаты долга зависят от благоприятной экономической конъюнктуры.

Также агентство включило компанию в список CreditWatch с "негативным" прогнозом.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня ССС до С из-за снижения суверенного рейтинга Украины.

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Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины с CCC+ до преддефолтного CC.